россияне ранили еще восемь жителей Донетчины

Российские войска 29 мая ранили еще восемь жителей Донецкой области - в Лимане. Об этом сообщил в четверг глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Детали

За 29 мая россияне ранили 8 жителей Донетчины - в Лимане - написал Филашкин в Telegram.

С 24 февраля 2022 года, по приведенным им данным, россияне убили 1982 мирных жителей Донетчины, ранили еще 4950. количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока точно неизвестно.

Дополнение

29 мая глава ОВА Вадим Филашкин сообщил, что в связи с усилением российских обстрелов, в Донецкой области определены дополнительные населенные пункты, требующие принудительной эвакуации.