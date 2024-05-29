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Ворог обстрілює донецькі громади в повному обсязі, гуманітарну допомогу доставляти складно – Філашкін

Ворог обстрілює донецькі громади в повному обсязі, гуманітарну допомогу доставляти складно – Філашкін

Київ • УНН

 • 18429 перегляди

Через посилення російських обстрілів визначено додаткові населені пункти в Донецькій області, які вимагають примусової евакуації.

У зв’язку з посиленням російських обстрілів, на Донеччині визначено додаткові населені пункти, які потребують примусової евакуації. Про це повідомив в ефірі телемарафону керівник донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Деталі

За словами Філашкіна, ворог обстрілює в повному обсязі Донеччину, - наприклад Лиманську громаду.  

"Ліси горять, дуже важка ситуація" - наголосив голова донецької ОВА,

На питання, яка ситуація з евакуацією людей з прифронтових населених пунктів, посадовець зазначив, що нещодавно оновлено інформацію з приводу примусової евакуації на окремих територіях.

Сьогодні проводив комісію ДСНС, ми визначили додаткові населені пункти, які потребують примусової евакуації.

 – сказав Філашкін.

На питання скільки залишається людей у містах Красногорівка, Часі Яр, Покровськ, голова Донецької облдержадміністрації відповів наступне:

В Часів Ярі зараз залишається 664 людини, у Мар’янській громаді 1,5 тис людей, в Красногорівці 450 людей. У ці населенні пункти дуже складно доставляти гуманітарну допомогу, ці населенні пункти під постійним обстрілом.

- сказав він. 

При цьому посадовець пояснив, що є і такі випадки, коли люди з дітьми повертаються в ті населені пункти, які знаходяться на лінії фронту.

Філашкін зауважив, що "кожного дня ворог руйнує електроенергію". З приводу енергетичної ситуації ситуація наступна:

Знеструмлено 104 населених пункти; наші енергетики, коли дозволяє безпекова складова, виїжджають та ремонтують, для того, щоб забезпечити світлом наших людей

- додав голова Донецької облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації.

Нагадаємо

Російські війська вперше за один день скинули 10 керованих авіабомб на Донецьку область, що призвело до руйнування населених пунктів і людських жертв.

Окупанти обстріляли Лиман: щонайменше 8 людей поранені29.05.24, 16:41 • 17062 перегляди

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