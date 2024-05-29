Ворог обстрілює донецькі громади в повному обсязі, гуманітарну допомогу доставляти складно – Філашкін
Київ • УНН
Через посилення російських обстрілів визначено додаткові населені пункти в Донецькій області, які вимагають примусової евакуації.
У зв’язку з посиленням російських обстрілів, на Донеччині визначено додаткові населені пункти, які потребують примусової евакуації. Про це повідомив в ефірі телемарафону керівник донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
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За словами Філашкіна, ворог обстрілює в повному обсязі Донеччину, - наприклад Лиманську громаду.
"Ліси горять, дуже важка ситуація" - наголосив голова донецької ОВА,
На питання, яка ситуація з евакуацією людей з прифронтових населених пунктів, посадовець зазначив, що нещодавно оновлено інформацію з приводу примусової евакуації на окремих територіях.
Сьогодні проводив комісію ДСНС, ми визначили додаткові населені пункти, які потребують примусової евакуації.
На питання скільки залишається людей у містах Красногорівка, Часі Яр, Покровськ, голова Донецької облдержадміністрації відповів наступне:
В Часів Ярі зараз залишається 664 людини, у Мар’янській громаді 1,5 тис людей, в Красногорівці 450 людей. У ці населенні пункти дуже складно доставляти гуманітарну допомогу, ці населенні пункти під постійним обстрілом.
При цьому посадовець пояснив, що є і такі випадки, коли люди з дітьми повертаються в ті населені пункти, які знаходяться на лінії фронту.
Філашкін зауважив, що "кожного дня ворог руйнує електроенергію". З приводу енергетичної ситуації ситуація наступна:
Знеструмлено 104 населених пункти; наші енергетики, коли дозволяє безпекова складова, виїжджають та ремонтують, для того, щоб забезпечити світлом наших людей
Нагадаємо
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