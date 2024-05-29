Ворог вперше атакував Донеччину 10 КАБами впродовж доби – Філашкін
Київ • УНН
Російські війська вперше за один день скинули 10 керованих авіабомб на Донецьку область, що призвело до руйнування населених пунктів і людських жертв.
Населені пункти Донеччини постраждали внаслідок російської атаки КАБами, - вперше зс рф застосували 10 керованих авіабомб за добу. Про це передає УНН, із посиланням на голову Донецької облдержадміністрації Вадима Філашкіна в ефірі телемарафону.
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Згідно з інформацією посадовця, обстановка у Донецькій області наразі дуже складна. Загарбники скинули 10 авіабомб на Донеччину: 3 КАБи по Краматорську, 3 – Костянтинівка, 3 –Торецьк.
Зазначається, що зс рф вперше скинули 10 одиниць КАБів за добу по області. Окремо Філашкін пояснив про застосування росіянами 1,5 тонового снаряду, який зс рф скинули на Олексієво-Дружківку.
Дуже важкі наслідки, біля сотні будинків пошкоджені, 3 зруйновані повністю. Нажаль за добу загинули 3 людини, 14 отримали поранення.
За словами Філашкіна, за минулу добу ворог біля 2300 разів обстрілював Донеччину – як лінію фронту, так і прифронтову територію.
Після обстрілу на місцях знаходиться поліція, ДСНС, комунальні служби.
Нагадаємо
В результаті російського авіаудару по Селидовому в Донецькій області загинув 53-річний чоловік, була поранена 70-річна жінка і загинув 13-річний хлопчик, знайдений під завалами, були пошкоджені 10 будинків і магазин.