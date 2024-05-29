Тіло підлітка знайшли під завалами після авіаудару рф по Селидовому на Донеччині
Київ • УНН
В результаті російського авіаудару по Селидовому в Донецькій області загинув 53-річний чоловік, була поранена 70-річна жінка і загинув 13-річний хлопчик, знайдений під завалами, були пошкоджені 10 будинків і магазин.
У Донецькій області у результаті авіаудару російських військ по Селидовому загинув 53-річний чоловік, була поранена 70-річна жінка і загинув 13-річний хлопчик, тіло якого знайшли під завалами, повідомив у середу голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
На місці удару по Селидовому знайшли тіло загиблого підлітка. Напередодні вночі росіяни скинули на місто дві керовані авіабомби - поцілили у приватний будинок
Одразу було відомо, що на місці загинув 53-річний чоловік та отримала поранення 70-річна жінка, вказав він. "Сьогодні в ході пошукових робіт рятувальники дістали з-під завалів тіло 13-річного хлопця. Усі фрагменти тіл передали в поліцію для подальшої експертизи", - повідомив голова ОВА.
Всього внаслідок удару в місті, з його слів, пошкоджено 10 будинків і крамниця - усі постраждалі сім'ї отримали набори для екстреного ремонту. Ліквідація наслідків атаки триває.
Ворог вдарив авіабомбами та "Громом-1" по 5 населених пунктах Донеччини: під завалами шукають людей 29.05.24, 11:40 • 54704 перегляди