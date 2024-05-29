Ворог вдарив авіабомбами та "Громом-1" по 5 населених пунктах Донеччини: під завалами шукають людей
Київ • УНН
28 травня російські війська обстріляли 11 населених пунктів у Донецькій області, в результаті чого загинули щонайменше 3 мирних мешканців, ще кілька отримали поранення, в тому числі 4-річний хлопчик, а також було завдано значної шкоди житловим будинкам, інфраструктурі та цивільним об'єктам.
російські війська 28 травня обстріляли 11 населених пунктів Донецької області, зокрема вдарили авіабомбами по Олексієво-Дружківці, Костянтинівці, Торецьку та Селидовому, а також вгатили ракетою (бомбою) "Гром-Е1" по Краматорську. Під завалами у Селидовому та Торецьку, ймовірно, перебувають ще люди. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.
Поліція зафіксувала 2262 влучання. Після ворожих прильотів під завалами залишаються люди
Ворог обстріляв 11 населених пунктів: міста Гірник, Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Селидове, Торецьк, селища Курахівка, Олексієво-Дружківка, села Віролюбівка, Лисівка, Новоселівка Перша.
Руйнувань зазнали 185 цивільних об’єктів – 138 житлових будинків, адмінбудівлі, церква, підприємство, магазини, пошта, котельні, автомийка, автотранспорт, критична інфраструктура.
На Олексієво-Дружківку окупанти скинули об’ємну детонуючу авіаційну бомбу (ОДАБ-1500). Поранено 7 цивільних осіб, серед них – чотирирічний хлопчик. Пошкоджено 103 приватних оселі, 12 цивільних авто та церкву.
По Костянтинівці війська рф вдарили керованими авіабомбами УМПБ Д-30СМ – поранили цивільну особу, пошкодили 8 багатоквартирних будинків, котельню, автомийку та автомобілі.
Три авіаудари ракетою (бомбою) "Гром-Е1" росіяни завдали по Краматорську. Одну людину поранено, пошкоджено 10 багатоквартирних будинків, адмінбудівлі, магазин, відділення експрес-доставки.
На Торецьк росія спрямувала три керовані авіабомби КАБ-250 – вбила двох мирних жителів, троє цивільних дістали поранення. Ще троє цивільних осіб, ймовірно, перебувають під завалами. Руйнувань зазнали 7 багатоквартирних будинків, котельня, заклад освіти, адмінбудівлі, підприємство.
Селидове загарбники атакували двома керованими авіабомбами УМПБ Д-30 СМ. Одна цивільна особа загинула, ще одна отримала травми. Під завалом шукають ще одну людину. Пошкоджено три приватних оселі та магазин.
Є поранений у Віролюбівці, пошкоджено приватний будинок.
Троє загиблих та 14 поранених - наслідки ворожих обстрілів Донеччини 29.05.24, 08:52 • 22025 переглядiв