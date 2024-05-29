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Ворог вдарив авіабомбами та "Громом-1" по 5 населених пунктах Донеччини: під завалами шукають людей

Київ • УНН

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28 травня російські війська обстріляли 11 населених пунктів у Донецькій області, в результаті чого загинули щонайменше 3 мирних мешканців, ще кілька отримали поранення, в тому числі 4-річний хлопчик, а також було завдано значної шкоди житловим будинкам, інфраструктурі та цивільним об'єктам.

російські війська 28 травня обстріляли  11 населених пунктів Донецької області, зокрема вдарили авіабомбами по Олексієво-Дружківці, Костянтинівці, Торецьку та Селидовому, а також вгатили ракетою (бомбою) "Гром-Е1" по Краматорську. Під завалами у Селидовому та Торецьку, ймовірно, перебувають ще люди. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону. 

Поліція зафіксувала 2262 влучання.  Після ворожих прильотів під завалами залишаються люди

- йдеться у повідомленні поліції.

Ворог обстріляв 11 населених пунктів: міста Гірник, Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Селидове, Торецьк, селища Курахівка, Олексієво-Дружківка, села Віролюбівка, Лисівка, Новоселівка Перша.

Руйнувань зазнали 185 цивільних об’єктів – 138 житлових будинків, адмінбудівлі, церква, підприємство, магазини, пошта, котельні, автомийка, автотранспорт, критична інфраструктура.

На Олексієво-Дружківку окупанти скинули об’ємну детонуючу авіаційну бомбу (ОДАБ-1500). Поранено 7 цивільних осіб, серед них – чотирирічний хлопчик. Пошкоджено 103 приватних оселі, 12 цивільних авто та церкву.

По Костянтинівці війська рф вдарили керованими авіабомбами УМПБ Д-30СМ – поранили цивільну особу, пошкодили 8 багатоквартирних будинків, котельню, автомийку та автомобілі.

Три авіаудари ракетою (бомбою) "Гром-Е1" росіяни завдали по Краматорську. Одну людину поранено, пошкоджено 10 багатоквартирних будинків, адмінбудівлі, магазин, відділення експрес-доставки.

На Торецьк росія спрямувала три керовані авіабомби КАБ-250 – вбила двох мирних жителів, троє цивільних дістали поранення. Ще троє цивільних осіб, ймовірно, перебувають під завалами. Руйнувань зазнали 7 багатоквартирних будинків, котельня, заклад освіти, адмінбудівлі, підприємство.

Селидове загарбники атакували двома керованими авіабомбами УМПБ Д-30 СМ. Одна цивільна особа загинула, ще одна отримала травми. Під завалом шукають ще одну людину. Пошкоджено три приватних оселі та магазин.

Є поранений у Віролюбівці,  пошкоджено приватний будинок.

Троє загиблих та 14 поранених - наслідки ворожих обстрілів Донеччини 29.05.24, 08:52 • 22025 переглядiв

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