Троє загиблих та 14 поранених - наслідки ворожих обстрілів Донеччини
Київ • УНН
Троє мирних жителів загинули і ще 14 отримали поранення в результаті російського обстрілу населених пунктів у Донецькій області 28 травня.
Внаслідок обстрілів російських військ населених пунктів Донецької області 28 травня загинуло троє цивільних, ще 14 людей отримали поранення, повідомив у середу голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
За 28 травня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Торецьку і 1 у Селидовому. Ще 14 людей в області за добу дістали поранення
З 24 лютого 2022 року, за наведеними ним даними, росіяни вбили 1982 мирних жителів Донеччини, поранили ще 4942. Кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі достеменно невідома.
Нагадаємо
Вранці, 28 травня, російські війська скинула авіаційну бомбу на село Олексієво-Дружківка на Донеччині, внаслідок чого поранення дістали 3 людини.