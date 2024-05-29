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Троє загиблих та 14 поранених - наслідки ворожих обстрілів Донеччини

Київ • УНН

 • 22025 перегляди

Троє мирних жителів загинули і ще 14 отримали поранення в результаті російського обстрілу населених пунктів у Донецькій області 28 травня.

Внаслідок обстрілів російських військ населених пунктів Донецької області 28 травня загинуло троє цивільних, ще 14 людей отримали поранення, повідомив у середу голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

За 28 травня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Торецьку і 1 у Селидовому. Ще 14 людей в області за добу дістали поранення

- написав Філашкін у Telegram.

З 24 лютого 2022 року, за наведеними ним даними, росіяни вбили 1982 мирних жителів Донеччини, поранили ще 4942. Кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі достеменно невідома.

Нагадаємо 

Вранці, 28 травня, російські війська скинула авіаційну бомбу на село Олексієво-Дружківка на Донеччині, внаслідок чого поранення дістали 3 людини. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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