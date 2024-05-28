росіяни скинули на Донеччину півторатонну авіаційну бомбу: поранено трьох людей, серед них дитина
Київ • УНН
28 травня російські війська скинули авіабомбу на селище Олексієво-Дружківка Донецької області, в результаті чого було поранено 3 людей, пошкоджено близько 100 будинків і майже повністю зруйновано 3 будинки.
Вранці, 28 травня, російські війська скинула авіаційну бомбу на село Олексієво-Дружківка на Донеччині, внаслідок чого поранення дістали 3 особи. Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
Деталі
Зранку росіяни скинули на містечко півторатонну авіаційну бомбу з модулем планерування і корекції. Легкі поранення отримала дитина — вона не потребує госпіталізації, натомість двоє поранених дорослих доставлені в лікарню
За його словами, внаслідок атаки пошкоджено близько сотні будинків, із них 3 — майже повністю знищені. Наразі рятувальні служби працюють над ліквідацією пожеж
Завтра Дружківська міська військова адміністрація розпочне роздавати будівельні матеріали. Крім того, сформовано заявку до міжнародних організацій, які займаються виплатою матеріальної допомоги, — розраховуємо, що кожна постраждала сім'я отримає грошову виплату
Нагадаємо
Внаслідок російських обстрілів 28 травня загинув мирний житель, кілька людей отримали поранення, були пошкоджені будинки та інфраструктура в багатьох населених пунктах Донецької області.