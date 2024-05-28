На Донеччині росіяни 16 разів вдарили по населених пунктах, пошкоджено об'єкт інфраструктури
Київ • УНН
Внаслідок російських обстрілів 28 травня загинув мирний житель, кілька людей отримали поранення, були пошкоджені будинки та інфраструктура в багатьох населених пунктах Донецької області.
У Донецькій області російські війська минулої доби 16 разів обстріляли населені пункти, у трьох районах пошкоджено будинки та інфраструктуру, повідомив у вівторок голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
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"Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини", - написав Філашкін у Telegram.
З його слів, ворожі обстріли фіксували:
- Покровський район. Курахівська громада 6 разів потрапляла під обстріли: 4 рази Курахове, 1 раз Гірник і Новоселидівка - без жертв.
- Краматорський район. У Лимані поранено 2 людини, пошкоджено 4 багатоповерхівки і 3 адмінбудівлі. Також у громаді зруйновано 2 будинки у Торському. У Костянтинівці пошкоджено 3 багатоповерхівки, 3 приватні будинки і 2 адмінбудівлі; у Молочарці пошкоджено приватний будинок. У Тарасівці Іллінівської громади пошкоджено 5 об'єктів.
- Бахмутський район. У Калинівці Часовоярської громади загинула людина. У Верхньокам'янському Званівської громади 1 людина поранена. У Торецькій громаді пошкоджено інфраструктурний об'єкт.
росіяни вбили одного жителя Донеччини та поранили ще трьох 28.05.24, 09:08 • 19032 перегляди