росіяни вбили одного жителя Донеччини та поранили ще трьох
Київ • УНН
27 травня російські війська вбили одного цивільного та поранили ще трьох у Донецькій області.
Російські війська 27 травня вбили одного жителя Донецької області - у Калинівці, ще троє людей в області отримали поранення, повідомив у вівторок голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
Деталі
За 27 травня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Калинівці. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення
З 24 лютого 2022 року, за наведеними ним даними, росіяни вбили 1979 мирних жителів Донеччини, поранили ще 4928. Кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі достеменно невідома.
Удар по гіпермаркету в Харкові: поліція ідентифікувала 14 тіл28.05.24, 01:02 • 20522 перегляди