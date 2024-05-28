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росіяни вбили одного жителя Донеччини та поранили ще трьох

росіяни вбили одного жителя Донеччини та поранили ще трьох

Київ • УНН

 • 19032 перегляди

27 травня російські війська вбили одного цивільного та поранили ще трьох у Донецькій області.

Російські війська 27 травня вбили одного жителя Донецької області - у Калинівці, ще троє людей в області отримали поранення, повідомив у вівторок голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

Деталі

За 27 травня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Калинівці. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення

- написав Філашкін у Telegram.

З 24 лютого 2022 року, за наведеними ним даними, росіяни вбили 1979 мирних жителів Донеччини, поранили ще 4928. Кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі достеменно невідома.

Удар по гіпермаркету в Харкові: поліція ідентифікувала 14 тіл28.05.24, 01:02 • 20522 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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