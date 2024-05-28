россияне убили одного жителя Донецкой области и ранили еще троих

Российские войска 27 мая убили одного жителя Донецкой области - в Калиновке, еще три человека в области получили ранения, сообщил во вторник председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Детали

За 27 мая россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Калиновке. Еще 3 человека в области за сутки получили ранения - написал Филашкин в Telegram.

С 24 февраля 2022 года, по приведенным им данным, россияне убили 1979 мирных жителей Донетчины, ранили еще 4928. Количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока точно неизвестно.

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