В Донецкой области россияне 16 раз ударили по населенным пунктам, поврежден объект инфраструктуры

Потери врага на юге за прошедшие сутки были вдвое больше, чем обычно - Плетенчук

На юге Украины противник активизировал штурмовые действия, проведя 20 обстрелов в районе Крынок Херсонской области и на Ореховском направлении, что привело к потерям у врага вдвое больше, чем обычно.