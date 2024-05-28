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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне сбросили на Донецкую область полуторатонную авиационную бомбу: ранены три человека, среди них ребенок

россияне сбросили на Донецкую область полуторатонную авиационную бомбу: ранены три человека, среди них ребенок

Киев  •  УНН

28 мая 2024, 12:59  •  5712 просмотра

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28 мая российские войска сбросили авиабомбу на поселок Алексеево-Дружковка Донецкой области, в результате чего были ранены 3 человека, повреждены около 100 домов и почти полностью разрушены 3 дома.

Утром, 28 мая, российские войска сбросили авиационную бомбу на село Алексеево-Дружковка в Донецкой области, в результате чего ранения получили 3 человека. Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

Утром россияне сбросили на городок полуторатонную авиационную бомбу с модулем планирования и коррекции. Легкие ранения получил ребенок - он не нуждается в госпитализации, зато двое раненых взрослых доставлены в больницу

- рассказал Филашкин.

По его словам, в результате атаки повреждено около сотни домов, из них 3 - почти полностью уничтожены. Сейчас спасательные службы работают над ликвидацией пожаров 

Завтра Дружковская городская военная администрация начнет раздавать строительные материалы. Кроме того, сформирована заявка в международные организации, которые занимаются выплатой материальной помощи, - рассчитываем, что каждая пострадавшая семья получит денежную выплату

- подытожил председатель ОВА.

Напомним

В результате российских обстрелов 28 мая погиб мирный житель, несколько человек получили ранения, были повреждены дома и инфраструктура во многих населенных пунктах Донецкой области.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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