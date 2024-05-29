Трое погибших и 14 раненых - последствия вражеских обстрелов Донетчины

В результате обстрелов российских войск населенных пунктов Донецкой области 28 мая погибли трое гражданских, еще 14 человек получили ранения, сообщил в среду председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

За 28 мая россияне убили 3 жителей Донецкой области: 2 в Торецке и 1 в Селидово. Еще 14 человек в области за сутки получили ранения - написал Филашкин в Telegram.

С 24 февраля 2022 года, по приведенным им данным, россияне убили 1982 мирных жителей Донетчины, ранили еще 4942. Количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока точно неизвестно.

Напомним

Утром, 28 мая, российские войска сбросили авиационную бомбу на село Алексеево-Дружковка в Донецкой области, в результате чего ранения получили 3 человека.