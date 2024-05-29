Враг ударил авиабомбами и «Громом-1» по 5 населенным пунктам Донетчины: под завалами ищут людей

российские войска 28 мая обстреляли 11 населенных пунктов Донецкой области, в частности ударили авиабомбами по Алексеево-Дружковке, Константиновке, Торецку и Селидово, а также запустили ракетой (бомбой) "Гром-Е1" по Краматорску. Под завалами в Селидово и Торецке, вероятно, находятся еще люди. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Полиция зафиксировала 2262 попадания. После вражеских прилетов под завалами остаются люди после вражеских прилетов - говорится в сообщении полиции.

Враг обстрелял 11 населенных пунктов: города Горняк, Константиновка, Краматорск, Курахово, Селидово, Торецк, поселки Кураховка, Алексеево-Дружковка, села Веролюбовка, Лысовка, Новоселовка Первая.

Разрушениям подверглись 185 гражданских объектов - 138 жилых домов, админздания, церковь, предприятие, магазины, почта, котельные, автомойка, автотранспорт, критическая инфраструктура.

На Алексеево-Дружковку оккупанты сбросили объемную детонирующую авиационную бомбу (ОГАБ-1500). Ранены 7 гражданских лиц, среди них - четырехлетний мальчик. Повреждены 103 частных дома, 12 гражданских авто и церковь.

По Константиновке войска рф ударили управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30СМ - ранили гражданское лицо, повредили 8 многоквартирных домов, котельную, автомойку и автомобили.

Три авиаудара ракетой (бомбой) "Гром-Е1" россияне нанесли по Краматорску. Один человек ранен, повреждены 10 многоквартирных домов, админздания, магазин, отделение экспресс-доставки.

На Торецк россия направила три управляемые авиабомбы КАБ-250 - убила двух мирных жителей, трое гражданских получили ранения. Еще трое гражданских лиц, вероятно, находятся под завалами. Разрушениям подверглись 7 многоквартирных домов, котельная, учебное заведение, админздания, предприятие.

Селидово захватчики атаковали двумя управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30 СМ. Один гражданский человек погиб, еще один получил травмы. Под завалом ищут еще одного человека. Повреждены три частных дома и магазин.

Есть раненый в Веролюбовке, поврежден частный дом.

Трое погибших и 14 раненых - последствия вражеских обстрелов Донетчины