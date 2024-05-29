Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
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Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
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"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани
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"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"
Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"
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Враг ударил авиабомбами и «Громом-1» по 5 населенным пунктам Донетчины: под завалами ищут людей
28 мая российские войска обстреляли 11 населенных пунктов в Донецкой области, в результате чего погибли по меньшей мере 3 мирных жителей, еще несколько получили ранения, в том числе 4-летний мальчик, а также был нанесен значительный ущерб жилым домам, инфраструктуре и гражданским объектам.
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: дело в отношении сотрудника УГО передали в суд
В суд передан обвинительный акт в отношении сотрудника Управления государственной охраны, которого подозревают в убийстве подростка на фуникулере в Киеве.
Непогода и дроновая атака рф нарушили энергоснабжение в двух областях, планируется импорт из 5 стран - Укрэнерго
В Одесской области из-за непогоды было обесточено более 2 000 потребителей, а ночная атака беспилотника вызвала 2-часовое отключение электроэнергии в Ровенской области.
Армия рф утром ударила по Харьковскому району - ОВА
Российские войска обстреляли Харьковскую область в 10:35 утра, о жертвах пока не сообщается.
Переходный совет Гаити назначил временным премьер-министром руководителя ЮНИСЕФ
Переходный совет Гаити назначил регионального директора ЮНИСЕФ Гарри Кониля, 58-летнего врача, который ранее занимал должность премьер-министра в 2011-2012 годах, новым временным премьер-министром, который должен вывести страну из политического, безопасностного и гуманитарного кризиса.
Оккупанты продолжают строительство железной дороги из ростова-на-дону в Крым через Запорожскую область - Федоров
российские оккупанты продолжают строить железную дорогу из ростова-на-дону через оккупированные Донецкую и Запорожскую области в оккупированный Крым.
"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"
Одесский припортовый завод до сих пор ждет документы от компании "Олсидз".
Самолеты, ракеты, БТРы и не только: Швеция объявила о самом большом пакете помощи Украине
Швеция объявила о предоставлении Украине крупнейшего пакета военной помощи на сумму 13,3 млрд шведских крон (1,16 млрд евро), включая самолеты радиолокационной разведки, весь шведский арсенал из 302 бронетранспортеров, боеприпасы, ракеты и другое оборудование.
беларусь приостанавливает действие Договора об обычных вооруженных силах с Польшей и Чехией
беларусь приостанавливает действие Договора об обычных вооруженных силах с Польшей и Чешской Республикой в ответ на их предыдущее приостановление обязательств по этому договору в отношении беларуси.
В оккупированную Запорожскую область свозят учителей из дальних регионов рф, которые даже плохо знают русский - Федоров
Из-за нехватки местных учителей, которые массово отказываются работать в оккупации, россияне свозят учителей из отдаленных регионов рф, которые плохо владеют русским языком.