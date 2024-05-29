Тело подростка нашли под завалами после авиаудара рф по Селидово в Донецкой области

В Донецкой области в результате авиаудара российских войск по Селидово погиб 53-летний мужчина, была ранена 70-летняя женщина и погиб 13-летний мальчик, тело которого нашли под завалами, сообщил в среду глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

На месте удара по Селидово нашли тело погибшего подростка. Накануне ночью россияне сбросили на город две управляемые авиабомбы - попали в частный дом - написал Филашкин в Telegram.

Сразу было известно, что на месте погиб 53-летний мужчина и получила ранения 70-летняя женщина, указал он. "Сегодня в ходе поисковых работ спасатели достали из-под завалов тело 13-летнего парня. Все фрагменты тел передали в полицию для дальнейшей экспертизы", - сообщил глава ОВА.

В целом в результате удара в городе, по его словам, повреждены 10 домов и магазин - все пострадавшие семьи получили наборы для экстренного ремонта. Ликвидация последствий атаки продолжается.

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