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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг впервые атаковал Донетчину 10 КАБами в течение суток-Филашкин

Враг впервые атаковал Донетчину 10 КАБами в течение суток-Филашкин

Киев  •  УНН

29 мая 2024, 12:56  •  8647 просмотра

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Российские войска впервые за один день сбросили 10 управляемых авиабомб на Донецкую область, что привело к разрушению населенных пунктов и человеческих жертв.

Населенные пункты Донетской области Украины пострадали в результате российской атаки КАБами, - впервые ВС рф применила 10 управляемых авиабомб за сутки. Об этом передает УНН, со ссылкой на председателя Донецкой облгосадминистрации Вадима Филашкина в эфире телемарафона.

детали

Согласно информации чиновника, обстановка в Донецкой области сейчас очень сложная. Захватчики сбросили 10 авиабомб на Донетчину: 3 кабы по Краматорску, 3 – Константиновка, 3 –Торецк.

Отмечается, что ВС рф впервые сбросили 10 единиц Кабов за сутки по области. Отдельно Филашкин объяснил о применении россиянами 1,5 тонового снаряда, который ВС рф сбросили на Алексеево-Дружковку.

Очень тяжелые последствия, около сотни домов повреждены, 3 разрушены полностью. К сожалению за сутки погибли 3 человека, 14 получили ранения.

- подчеркнул чиновник.

После обстрела на местах находится полиция, ГСЧС, коммунальные службы.

По словам Филашкина, за минувшие сутки враг около 2300 раз обстреливал Донецкую область - как линию фронта, так и прифронтовую территорию.

Напомним

В результате российского авиаудара по Селидово в Донецкой области погиб 53-летний мужчина, была ранена 70-летняя женщина и погиб 13-летний мальчик, найденный под завалами, были повреждены 10 домов и магазин.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
toretskТорецк
kramatorskКраматорск
donetskДонецк
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