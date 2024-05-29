Враг обстреливает в донецкие громады в полном объеме, гуманитарную помощь доставлять сложно-Филашкин

В связи с усилением российских обстрелов, в Донецкой области определены дополнительные населенные пункты, требующие принудительной эвакуации. Об этом сообщил в эфире телемарафона руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

детали

По словам Филашкина, враг обстреливает в полном объеме Донетчину, - например Лиманская громада.

"Леса горят, очень тяжелая ситуация" - подчеркнул глава Донецкой ОВА,

На вопрос, какова ситуация с эвакуацией людей из прифронтовых населенных пунктов, чиновник отметил, что недавно обновлена информация по поводу принудительной эвакуации на отдельных территориях.

Сегодня проводил комиссию ГСЧС, мы определили дополнительные населенные пункты, требующие принудительной эвакуации. – сказал Филашкин.

На вопрос сколько остается людей в городах Красногоровка, Часе Яр, Покровск, председатель Донецкой облгосадминистрации ответил следующее:

В Часов Яре сейчас остается 664 человека, в Марьянской громаде 1,5 тыс. человек, в Красногоровке 450 человек. В эти населенные пункты очень сложно доставлять гуманитарную помощь, эти населенные пункты под постоянным обстрелом. - сказал он.

При этом чиновник пояснил, что есть и такие случаи, когда люди с детьми возвращаются в те населенные пункты, которые находятся на линии фронта.

Филашкин отметил, что"каждый день враг разрушает электроэнергию". По поводу энергетической ситуации Ситуация следующая:

Обесточены 104 населенных пункта; наши энергетики, когда позволяет безопасность составляющая, выезжают и ремонтируют, для того, чтобы обеспечить светом наших людей - добавил председатель Донецкой облгосадминистрации, начальник областной военной администрации.

Напомним

Российские войска впервые за один день сбросили 10 управляемых авиабомб на Донецкую область, что привело к разрушению населенных пунктов и человеческих жертв.

Оккупанты обстреляли Лиман: по меньшей мере 8 человек ранены