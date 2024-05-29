Оккупанты обстреляли Лиман: по меньшей мере 8 человек ранены

Армия рф обстреляла Лиман в Донецкой области, по меньшей мере 8 человек ранены. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

По меньшей мере 8 человек ранены - таковы предварительные последствия обстрелов Лимана. Сегодня днем россияне трижды обстреляли город-повредили 3 двухэтажки и 3 админздания - сообщил глава ОВА.

На месте происшествия работают все ответственные службы.

"Россияне не прекращают ударов по мирным жителям области. Поэтому в который раз призываю всех: Эвакуируйтесь! Берегите себя и своих близких!"- резюмировал Филашкин.

Враг впервые атаковал Донетчину 10 КАБами в течение суток-Филашкин