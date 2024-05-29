Окупанти обстріляли Лиман: щонайменше 8 людей поранені
Київ • УНН
Сьогодні вдень росіяни тричі обстріляли місто Лиман - пошкодили 3 двоповерхівки і 3 адмінбудівлі. Щонайменше 8 людей поранені.
Армія рф обстріляла Лиман на Донеччині, щонайменше 8 людей поранені. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
Щонайменше 8 людей поранені - такі попередні наслідки обстрілів Лиману. Сьогодні вдень росіяни тричі обстріляли місто - пошкодили 3 двоповерхівки і 3 адмінбудівлі
На місці події працюють всі відповідальні служби.
"Росіяни не припиняють ударів по мирним жителям області. Тому вкотре закликаю всіх: евакуюйтесь! Бережіть себе та своїх близьких!" - резюмував Філашкін.
Ворог вперше атакував Донеччину 10 КАБами впродовж доби – Філашкін29.05.24, 15:56 • 19474 перегляди