Російські окупанти 21 раз обстріляли прикордоння Чернігівщини на Сумщини: 75 вибухів
Київ • УНН
Російські окупанти 21 раз обстріляли прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей, в результаті чого сталося 75 вибухів з різної зброї.
Російські окупанти 21 раз обстріляли прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей, в результаті чого сталося 75 вибухів, повідомили в ОК "Північ" у Facebook, пише УНН.
Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 21 обстріл (75 вибухів) із різних видів озброєння
Зокрема, як повідомляється, ворожі обстріли фіксували:
Чернігівська область
Семенівська громада:
Лісківщина – 10 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Миколаївка – 8 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Архипівка – 1 вибух, ймовірно скид СНВП з БПЛА.
Сновська громада:
Клюси – 6 вибухів, ймовірно міномет 82 мм.
Новгород-Сіверська громада:
Грем’яч – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.
Сумська область
Сумський район:
Басівка – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно скид ВОГ з БПЛА.
Старі Вирки – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Бубликове – 8 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Водолаги – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Миропілля – 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Степок – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Ободи – 12 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Охтирський район:
Велика Писарівка – 3 обстріли: 5 вибухів, ймовірно ФПВ-дрон.
Шосткинський район:
Сопич – 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Дем’янівка – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм; 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Біла Береза – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.
За даними Сумської ОВА, уночі росіяни здійснили обстріл Юнаківської громади. Зафіксовано скидання з БПЛА вибухового пристрою (ВОГ) (1 вибух).
Війська рф 14 разів обстріляли 7 населених пунктів у Сумській області, внаслідок чого сталося 52 вибухи30.05.24, 22:43 • 34416 переглядiв