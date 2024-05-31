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Російські окупанти 21 раз обстріляли прикордоння Чернігівщини на Сумщини: 75 вибухів

Російські окупанти 21 раз обстріляли прикордоння Чернігівщини на Сумщини: 75 вибухів

Київ • УНН

 • 23839 перегляди

Російські окупанти 21 раз обстріляли прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей, в результаті чого сталося 75 вибухів з різної зброї.

Російські окупанти 21 раз обстріляли прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей, в результаті чого сталося 75 вибухів, повідомили в ОК "Північ" у Facebook, пише УНН.

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 21 обстріл (75 вибухів) із різних видів озброєння

- повідомили в ОК "Північ".

Зокрема, як повідомляється, ворожі обстріли фіксували:

Чернігівська область

Семенівська громада:

Лісківщина – 10 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Миколаївка – 8 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Архипівка – 1 вибух, ймовірно скид СНВП з БПЛА.

Сновська громада:

Клюси – 6 вибухів, ймовірно міномет 82 мм.

Новгород-Сіверська громада:

Грем’яч – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.

Сумська область

Сумський район:

Басівка – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно скид ВОГ з БПЛА.

Старі Вирки – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Бубликове – 8 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Водолаги – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

Миропілля – 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Степок – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Ободи – 12 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Охтирський район:

Велика Писарівка – 3 обстріли: 5 вибухів, ймовірно ФПВ-дрон.

Шосткинський район:

Сопич – 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Дем’янівка – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм; 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

Біла Береза – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

За даними Сумської ОВА, уночі росіяни здійснили обстріл Юнаківської громади. Зафіксовано скидання з БПЛА вибухового пристрою (ВОГ) (1 вибух).

Війська рф 14 разів обстріляли 7 населених пунктів у Сумській області, внаслідок чого сталося 52 вибухи30.05.24, 22:43 • 34416 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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