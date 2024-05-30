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Війська рф 14 разів обстріляли 7 населених пунктів у Сумській області, внаслідок чого сталося 52 вибухи

Війська рф 14 разів обстріляли 7 населених пунктів у Сумській області, внаслідок чого сталося 52 вибухи

Київ • УНН

 • 34416 перегляди

Окупанти 14 разів обстрілювали Сумську область, у результаті чого в різних населених пунктах прогриміло 52 вибухи.

За день окупанти 14 разів обстріляли Сумщину. Відтак було зафіксовано 52 вибухи. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 52 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Хотінська, Есманьська, Свеська, Великописарівська громади

- Сумська обласна військова адміністрація.

Ситуація на громадах

Краснопільська: ворог застосовував артилерійські обстріли (2 вибухи).

Білопільська: 15 мін скинув противник на територію громади та наніс артилерійські обстріли (8 вибухів).

Миропільська: ворожі сили нанесли мінометні обстріли (6 вибухів).

Хотінська: армія терористів здійснила обстріл з використанням БпЛА (FPV-дрон) (1 вибух).

Есманьська: ворог вдарив з мінометів (6 вибухів), завдав удар з використанням БпЛА (FPV-дрон) (1 вибух).

Свеська: окупанти завдали мінометний обстріл (6 вибухів), нанесли удар з БпЛА (FPV-дрон "камікадзе") (1 вибух).

Великописарівська: росіяни здійснили обстріл з використанням БпЛА (FPV-дрон) (6 вибухів).

У результаті 17 російських обстрілів Сумської області 2 людини загинули, 6 отримали поранення29.05.24, 23:44 • 28186 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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