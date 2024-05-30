Войска рф 14 раз обстреляли 7 населенных пунктов в Сумской области, в результате чего произошло 52 взрыва

Церемония в память о Раиси в ООН: в Госдепе заявили, что представителей от США не будет

Соединенные Штаты не будут присутствовать на мемориальной церемонии ООН в память о покойном президенте Ирана Ибрагиме Раиси из-за критики со стороны правозащитников в связи с его ролью в массовых казнях политзаключенных в 1988 году.