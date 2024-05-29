В результате 17 российских обстрелов Сумской области 2 человека погибли, 6 получили ранения

За день враг 17 раз обстрелял Сумщину, в результате чего погибли 2 человека и еще 6 человек получили ранения. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

В течение дня россияне совершили 17 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 68 взрывов. Обстрелам подверглись Краснопольская, Миропольская, Эсманьская, Середино-Будская, Шалыгинская, Дружбовская, Путивльская, Великописаревская общины - Сумская областная военная администрация.

Ситуация в сообществах

Краснопольская: оккупанты совершили ракетный удар (1 взрыв), в результате чего погибли 2 человека и еще 5 человек ранены. Также враг нанес обстрел из миномета (4 взрыва).

Миропольская: противник бил из артиллерии (2 взрыва).

Эсманьская: вражеские силы применили минометный обстрел (4 взрыва).

Середина-Будская: армия террористов осуществила минометный обстрел (3 взрыва), в результате чего ранен 1 человек.

Шалыгинская: 14 мин сбросил враг на территорию общины.

Дружбовская: оккупанты ударили из РСЗО (11 взрывов)

Путивльская: противник совершил минометный обстрел (17 взрывов).

Великописаревская: армия рф нанесла обстрел с использованием БПЛА (4 взрыва) и обстрел из миномета (8 взрывов).

В течение дня рф 23 раза обстреляла Сумскую область, зафиксирован 81 взрыв