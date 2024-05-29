В результате 17 российских обстрелов Сумской области 2 человека погибли, 6 получили ранения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
  •  100295 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

Эксклюзив
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
  •  108912 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Эксклюзив
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
  •  108362 просмотра

Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

Эксклюзив
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
  •  110166 просмотра

Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Эксклюзив
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
  •  100292 просмотра

БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

Эксклюзив
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
  •  103570 просмотра

Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник

Эксклюзив
Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
  •  102271 просмотра

Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация

Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
28 мая 2024, 11:38  •  125023 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
28 мая 2024, 11:21  •  120145 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
28 мая 2024, 10:26  •  118470 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

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28 мая 2024, 07:13  •  190088 просмотра
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28 мая 2024, 06:44  •  188301 просмотра

В результате 17 российских обстрелов Сумской области 2 человека погибли, 6 получили ранения

В течение дня оккупанты совершили 17 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, в результате чего 2 человека погибли и 6 получили ранения.

Общество •   •  3660 просмотра
В результате 17 российских обстрелов Сумской области 2 человека погибли, 6 получили ранения

Зафиксирована угроза применения ударных БпЛА в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об угрозе применения ударных вражеских БпЛА в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

Война •   •  5447 просмотра
Зафиксирована угроза применения ударных БпЛА в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях

Украинский стрелок завоевал "золото" и олимпийскую лицензию на чемпионате Европы

Украинский стрелок Максим Городинец завоевал "золото" на чемпионате Европы по стрельбе и завоевал олимпийскую лицензию на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

спорт •   •  6888 просмотра
Украинский стрелок завоевал "золото" и олимпийскую лицензию на чемпионате Европы

Взрыв в Одессе, жителей призвали оставаться в укрытиях

В Одессе, Украина, произошел взрыв, и жителей призвали оставаться в безопасных местах.

Война •   •  10667 просмотра
Взрыв в Одессе, жителей призвали оставаться в укрытиях

Обнаружена ракетная угроза в областях, где объявлена тревога

Вражеская ракетная угроза была обнаружена в областях Украины, где объявлена тревога.

Война •   •  10979 просмотра
Обнаружена ракетная угроза в областях, где объявлена тревога

За экс-заместителя главы ОП Смирнова внесли 10 млн гривен залога - СМИ

В Высшем антикоррупционном суде сообщили СМИ, что за бывшего заместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова внесли залог в размере 10 млн гривен.

Криминал и ЧП •   •  10947 просмотра
За экс-заместителя главы ОП Смирнова внесли 10 млн гривен залога - СМИ

Саммит мира: Зеленский провел длительное совещание с должностными лицами и поставил важную задачу

Зеленский поставил задачу почти в ежедневном режиме давать детализацию относительно государств, которые не нуждаются в нашей работе, чтобы быть на саммите, и государств, которые уже подтвердили свое участие.

Война •   •  14873 просмотра
Саммит мира: Зеленский провел длительное совещание с должностными лицами и поставил важную задачу

В Харькове слышен взрыв: что известно

Как сообщают СМИ, в Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города.

Война •   •  12682 просмотра
В Харькове слышен взрыв: что известно

Аргентина присоединяется к международной коалиции по возвращению украинских детей - Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Аргентина присоединилась к международной коалиции За возвращение украинских детей, незаконно депортированных Россией.

Общество •   •  13200 просмотра
Аргентина присоединяется к международной коалиции по возвращению украинских детей - Лубинец

В сети появилась информация, что дело об ударе по 128 ОГШБ на Запорожье "развалилось в суде". Офис генпрокурора отреагировал

В Генпрокуратуре опровергли заявления о том, что дело об ударе по 128 ГБ на Запорожье "развалилось в суде". Правоохранители говорят, что уголовное производство по факту халатного отношения к военной службе до сих пор расследуется следователями ГБР.

Война •   •  12411 просмотра
В сети появилась информация, что дело об ударе по 128 ОГШБ на Запорожье "развалилось в суде". Офис генпрокурора отреагировал