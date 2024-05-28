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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
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Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

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В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

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В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
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В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский

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"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани

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НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
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От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

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27 мая 2024, 06:59  •  164572 просмотра

В течение дня рф 23 раза обстреляла Сумскую область, зафиксирован 81 взрыв

Оккупанты 23 раза обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в результате чего произошел 81 взрыв в разных населенных пунктах.

Общество •   •  1512 просмотра
В течение дня рф 23 раза обстреляла Сумскую область, зафиксирован 81 взрыв

Оккупанты нарастили интенсивность атак почти по всей линии фронта: количество боевых столкновений возросло до 108

российские войска усилили обстрелы вдоль всей линии фронта - количество боевых столкновений возросло до 108, в настоящее время бои еще продолжаются на 18 участках.

Война •   •  3637 просмотра
Оккупанты нарастили интенсивность атак почти по всей линии фронта: количество боевых столкновений возросло до 108

Макрон высказался за разрешение Украине наносить удары по территории рф из западного оружия

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал разрешить Украине атаковать российские военные объекты на территории россии западным оружием, чтобы нейтрализовать источники, из которых запускаются ракеты против Украины.

Война •   •  6437 просмотра
Макрон высказался за разрешение Украине наносить удары по территории рф из западного оружия

россияне обстреляли Гавриловку на Херсонщине: погиб 51-летний мужчина

51-летний мужчина погиб в результате обстрела российскими войсками села Гавриловка Бериславского района Херсонской области.

Общество •   •  7384 просмотра
россияне обстреляли Гавриловку на Херсонщине: погиб 51-летний мужчина

Осталось 20%: в Харькове до сих пор продолжается разбор завалов уничтоженного россией "Эпицентра"

В Харькове спасатели все еще разбирают завалы атакованного россией гипермаркета, осталось 20%. Также до сих пор продолжаются работы по идентификации жертв - их родные уже сдали ДНК.

Общество •   •  9365 просмотра
Осталось 20%: в Харькове до сих пор продолжается разбор завалов уничтоженного россией "Эпицентра"

Оккупанты сбросили на Торецк три управляемые авиабомбы: два человека погибли, трое - ранены

По меньшей мере 2 человека погибли и 10 получили ранения в результате российских ударов по Торецку и другим городам Донецкой области.

Война •   •  8683 просмотра
Оккупанты сбросили на Торецк три управляемые авиабомбы: два человека погибли, трое - ранены

Президент Грузии призывает граждан к референдуму по закону об "иноагентах"

Президент Грузии призвала граждан собирать подписи на референдуме против противоречивого закона об «иностранных агентах» после того, как парламент преодолел ее вето, пообещав подготовиться к ответу 26 октября.

Новости Мира •   •  8468 просмотра
Президент Грузии призывает граждан к референдуму по закону об "иноагентах"

В ОП сообщили детали соглашения по безопасности с Португалией

Украина и Португалия подписали двустороннее соглашение о безопасности, которое предусматривает предоставление Украине военной поддержки на сумму не менее 126 миллионов евро в этом году, подтвердив участие в коалиции F-16, Международной коалиции по морской безопасности, а также в программе закупки крупнокалиберных боеприпасов.

Война •   •  10958 просмотра
В ОП сообщили детали соглашения по безопасности с Португалией

Удар по "Эпицентру": в полицию обратились супруги, которые чудом выжили во время атаки по гипермаркету

Супруги, которые чудом выжили после авиаудара российской авиации по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове, обратились в полицию: женщина получила легкие ранения, а муж не пострадал.

Общество •   •  11370 просмотра
Удар по "Эпицентру": в полицию обратились супруги, которые чудом выжили во время атаки по гипермаркету

Завтра в Украине не планируют отключать свет

По данным "Укрэнерго", 29 мая в Украине не ожидается отключений электроэнергии.

Общество •   •  12996 просмотра
Завтра в Украине не планируют отключать свет