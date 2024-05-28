В течение дня рф 23 раза обстреляла Сумскую область, зафиксирован 81 взрыв

В пределах дня террористическое государство 23 раза обстреляло Сумскую область. Поэтому в области было зафиксировано 81 взрыв. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

В течение дня россияне совершили 23 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 81 взрыв. Обстрелам подверглись Краснопольская, Белопольская, Хотинская, Середино-Будская, Березовская, Эсманская, Новослободская, Путивльская, Глуховская, Великописаревская громады - Сумская областная военная администрация.

Ситуация в общинах:

Краснопольская: россияне применили артиллерийские обстрелы (6 взрывов).

Белопольская: вражеские силы били с БпЛА (1 взрыв) и из артиллерии (6 взрывов).

Хотинская: противник совершил артиллерийский (1 взрыв) и минометные (2 взрыва) обстрелы.

Середино-Будская: враг бил из артиллерии (5 взрывов), минометов (15 взрывов) и нанес удары с БпЛА (3 взрыва).

Березовская: армия террористов осуществила артиллерийский обстрел (2 взрыва).

Эсманьская: захватчики обстреляли из артиллерии (6 взрывов).

Путивльская: оккупанты били из минометов (10 взрывов).

Новослободская: силы врага совершили минометный обстрел (4 взрыва).

Глуховская: противник сбросил с БпЛА взрывное устройство (1 взрыв).

Великописаревская: рф нанесла удар с БпЛА (8 взрывов), осуществила минометный обстрел (10 взрывов) и сбросила с БпЛА взрывное устройство (ВОГ) (1 взрыв).

Армия рф ночью и утром обстреляла Сумскую область из артиллерии и минометов: 12 взрывов