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Протягом дня рф 23 рази обстріляла Сумщину, зафіксовано 81 вибух

Протягом дня рф 23 рази обстріляла Сумщину, зафіксовано 81 вибух

Київ • УНН

 • 48474 перегляди

Окупанти 23 рази обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, внаслідок чого стався 81 вибух у різних населених пунктах.

У межах дня терористична держава 23 рази обстріляла Сумщину. Відтак у області було зафіксовано 81 вибух. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

Протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 81 вибух. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Хотінська, Середино-Будська, Березівська, Есманьська, Новослобідська, Путивльська, Глухівська, Великописарівська громади

- Сумська обласна військова адміністрація.

Ситуація в громадах:

Краснопільська: росіяни застосували артилерійські обстріли (6 вибухів).

Білопільська: ворожі сили били з БпЛА (1 вибух) та з артилерії (6 вибухів).

Хотінська: противник здійснив артилерійський (1 вибух) та мінометні (2 вибухи) обстріли.

Середино-Будська: ворог бив з артилерії (5 вибухів), мінометів (15 вибухів) та завдав удари з БпЛА  (3 вибухи).

Березівська: армія терористів здійснила артилерійський обстріл (2 вибухи).

Есманьська: загарбники обстріляли з артилерії (6 вибухів).

Путивльська: окупанти били з мінометів (10 вибухів).

Новослобідська: сили ворога здійснили мінометний обстріл (4 вибухи).

Глухівська: противник скинув з БпЛА вибуховий пристрій (1 вибух).

Великописарівська: рф завдала удар з БпЛА (8 вибухів), здійснила мінометний обстріл (10 вибухів) та скинула з БпЛА вибуховий пристрій (ВОГ) (1 вибух).

Армія рф уночі та вранці обстріляла Сумщину з артилерії та мінометів: 12 вибухів27.05.24, 11:05 • 24138 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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