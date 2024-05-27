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Армія рф уночі та вранці обстріляла Сумщину з артилерії та мінометів: 12 вибухів

Київ • УНН

 • 24138 перегляди

росіяни обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області України з артилерії та мінометів, зафіксовано 12 вибухів у Білопільській, Краснопільській та Есманській громадах.

Російські війська вночі та вранці обстріляли Сумську область з артилерії та мінометів, зафіксовано 12 вибухів у Білопільській, Краснопільській та Есманській громадах, повідомили в Сумській ОВА у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Вночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 12 вибухів", - ідеться у повідомленні ОВА у Telegram.

Обстрілів, як вказано, зазнали Білопільська, Краснопільська, Есманська громади:

  • Білопільська громада: здійснено артилерійський обстріл (5 вибухів). 
  • Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи). 
  • Есманська громада: зафіксовано мінометний обстріл (4 вибухи).

Демченко про ситуацію на кордоні в Сумській області: маємо бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій27.05.24, 10:14 • 19402 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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