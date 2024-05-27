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Демченко про ситуацію на кордоні в Сумській області: маємо бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій

Київ • УНН

 • 19402 перегляди

З метою досягнення тактичних завдань ворог може спробувати зайти на територію Сумської області, аналогічно як у Харківській, вважає речник ДПСУ.

У російських військ недостатньо сил для здійснення стратегічної мети, але для досягнення тактичних завдань ворог може спробувати зайти на територію Сумської області, аналогічно як у Харківській. Про це в ефірі телемарафону у понеділок заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УНН.

Ми маємо бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій, як по Харківській області, так і по Сумській. Ми розуміємо підступність ворога, він продовжує тримати, як і раніше, певну кількість сил та засобів у тому числі навпроти цих областей

- сказав Демченко.

За його словами, можуть відбуватися як перегрупування російських сил, так і їхнє нарощення.

Власне, ніколи не можна виключати, що навіть не з метою досягнення стратегічних цілей, а з метою досягнення тактичних завдань ворог може спробувати зайти на територію Сумської області, аналогічно як у Харківській. Тому може відбуватися перегрупування на території росії

- зазначив Демченко.

Речник ДПСУ вказав, що у ворога недостатньо сил, щоб здійснити якісь дії з метою досягнення стратегічних цілей, для того, щоб просунутись вглиб території нашої держави надто сильно.

"Це все може бути з метою поширення паніки, щоб Україна тримала необхідні сили та засоби зі свого боку навпроти Сумської області. Ворог може в будь-який момент зайти на нашу територію, для того, щоб розширити зону активних бойових дій", - додав Демченко.

Нагадаємо

Починаючи з кінця 2023 року, Сумська область залишається найактивнішою ділянкою, де ворожі диверсійно-розвідувальні групи намагаються проникнути на територію України.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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