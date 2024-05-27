Демченко про ситуацію на кордоні в Сумській області: маємо бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій
Київ • УНН
З метою досягнення тактичних завдань ворог може спробувати зайти на територію Сумської області, аналогічно як у Харківській, вважає речник ДПСУ.
У російських військ недостатньо сил для здійснення стратегічної мети, але для досягнення тактичних завдань ворог може спробувати зайти на територію Сумської області, аналогічно як у Харківській. Про це в ефірі телемарафону у понеділок заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УНН.
Ми маємо бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій, як по Харківській області, так і по Сумській. Ми розуміємо підступність ворога, він продовжує тримати, як і раніше, певну кількість сил та засобів у тому числі навпроти цих областей
За його словами, можуть відбуватися як перегрупування російських сил, так і їхнє нарощення.
Власне, ніколи не можна виключати, що навіть не з метою досягнення стратегічних цілей, а з метою досягнення тактичних завдань ворог може спробувати зайти на територію Сумської області, аналогічно як у Харківській. Тому може відбуватися перегрупування на території росії
Речник ДПСУ вказав, що у ворога недостатньо сил, щоб здійснити якісь дії з метою досягнення стратегічних цілей, для того, щоб просунутись вглиб території нашої держави надто сильно.
"Це все може бути з метою поширення паніки, щоб Україна тримала необхідні сили та засоби зі свого боку навпроти Сумської області. Ворог може в будь-який момент зайти на нашу територію, для того, щоб розширити зону активних бойових дій", - додав Демченко.
Нагадаємо
Починаючи з кінця 2023 року, Сумська область залишається найактивнішою ділянкою, де ворожі диверсійно-розвідувальні групи намагаються проникнути на територію України.