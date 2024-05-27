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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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24 мая 2024, 06:14  •  254184 просмотра

Демченко о ситуации на границе в Сумской области: должны быть готовы к развитию любых ситуаций

С целью достижения тактических задач враг может попытаться зайти на территорию Сумской области, аналогично как в Харьковской, считает спикер ГПСУ.

Война •   •  7598 просмотра
Демченко о ситуации на границе в Сумской области: должны быть готовы к развитию любых ситуаций

"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно.

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"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

Курс валют на 27 мая: официальный курс гривны на рекордном минимуме

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 40,1130 UAH/USD, девальвировав гривну на 19 копеек.

Экономика •   •  8209 просмотра
Курс валют на 27 мая: официальный курс гривны на рекордном минимуме

Миссия МВФ в Варшаве начинает работу для разблокирования транша для Украины в 2,2 млрд долл.: на встречу поехала украинская делегация

Украина может получить очередной транш от МВФ объемом более $2,2 млрд после успешного четвертого пересмотра программы расширенного финансирования, что увеличит общий объем полученного финансирования до $7,6 млрд.

Экономика •   •  8653 просмотра
Миссия МВФ в Варшаве начинает работу для разблокирования транша для Украины в 2,2 млрд долл.: на встречу поехала украинская делегация

В Нигерии боевики ограбили деревню и похитили 160 местных жителей

Боевики исламистской группировки «Боко Харам» напали на деревню в штате Нигер, Нигерия, убив по меньшей мере 10 человек и похитив 160 других, преимущественно женщин и детей.

Новости Мира •   •  8395 просмотра
В Нигерии боевики ограбили деревню и похитили 160 местных жителей

Войска рф атаковали Никопольщину дроном-камикадзе и артиллерией: повредили частное предприятие и дома

российские войска атаковали Никопольский район с помощью беспилотника-камикадзе и артиллерии, повредив частное предприятие и жилые дома.

Общество •   •  11411 просмотра
Войска рф атаковали Никопольщину дроном-камикадзе и артиллерией: повредили частное предприятие и дома

Дрон ГУР установил новый рекорд дальности, атаковав российскую радиолокационную станцию за 1800 км - источник

Дрон ГУР МОУ атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М", расположенную в городе Орск оренбургской области рф, сообщил источник.

Война •   •  11238 просмотра
Дрон ГУР установил новый рекорд дальности, атаковав российскую радиолокационную станцию за 1800 км - источник

Армия рф ударила по Селидовому в Донецкой области управляемой авиабомбой, повреждены жилые дома

Российские войска обстреляли город Селидово Донецкой области управляемой авиационной бомбой 26 мая 2024 года около 22:50, повредив частные жилые дома, но обошлось без жертв.

Война •   •  11695 просмотра
Армия рф ударила по Селидовому в Донецкой области управляемой авиабомбой, повреждены жилые дома

В оренбургской области рф впервые сообщили о падении беспилотника - росСМИ

В Новоорском районе оренбургской области в россии упал беспилотник.

Война •   •  11493 просмотра
В оренбургской области рф впервые сообщили о падении беспилотника - росСМИ

Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир

На прошлой неделе КНР провела масштабные военные учения вблизи острова Тайвань. Пекин назвал это «суровой карой» за «сепаратистские заявления» Тайбэя. В свою очередь Тайвань отметил, что такое поведение лишь подчеркивает «милитаристскую политику Китая». Больше о конфликте между Тайванем и КНР, его причинах и возможных последствиях от вероятного конфликта читайте в материале УНН.

Новости Мира •   •  81834 просмотра
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Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир