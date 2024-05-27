Демченко о ситуации на границе в Сумской области: должны быть готовы к развитию любых ситуаций

У российских войск недостаточно сил для осуществления стратегической цели, но для достижения тактических задач враг может попытаться зайти на территорию Сумской области, аналогично как в Харьковской. Об этом в эфире телемарафона в понедельник заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.

Мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций, как по Харьковской области, так и по Сумской. Мы понимаем коварство врага, он продолжает держать, как и раньше, определенное количество сил и средств в том числе напротив этих областей - сказал Демченко.

По его словам, могут происходить как перегруппировка российских сил, так и их наращивание.

Собственно, никогда нельзя исключать, что даже не с целью достижения стратегических целей, а с целью достижения тактических задач враг может попытаться зайти на территорию Сумской области, аналогично как в Харьковской. Поэтому может происходить перегруппировка на территории россии - отметил Демченко.

Спикер ГПСУ указал, что у врага недостаточно сил, чтобы осуществить какие-то действия с целью достижения стратегических целей, для того, чтобы продвинуться вглубь территории нашего государства слишком сильно.

"Это все может быть с целью распространения паники, чтобы Украина держала необходимые силы и средства со своей стороны напротив Сумской области. Враг может в любой момент зайти на нашу территорию, для того, чтобы расширить зону активных боевых действий", - добавил Демченко.

Напомним

Начиная с конца 2023 года, Сумская область остается самым активным участком, где вражеские диверсионно-разведывательные группы пытаются проникнуть на территорию Украины.