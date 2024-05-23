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Починаючи з кінця 2023 року найбільш активним напрямком, куди намагаються зайти ворожі ДРГ, залишається Сумщина - ДПСУ

Починаючи з кінця 2023 року найбільш активним напрямком, куди намагаються зайти ворожі ДРГ, залишається Сумщина - ДПСУ

Київ • УНН

 • 65247 перегляди

Починаючи з кінця 2023 року Сумська область залишається найактивнішою ділянкою, де ворожі диверсійно-розвідувальні групи намагаються проникнути на територію України.

Починаючи з кінця минулого року і по тепер, найбільш активний напрямок, де ворожі ДРГ намагаються зайти на територію України, залишається Сумщина. Про це під час брифінгу розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає УНН.

Деталі

Як і раніше Сумський напрямок - це активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп, які намагаються заходити на нашу територію. Не можна говорити, що це відбувається щодня, але з певною періодичністю, з певною регулярністю. Це може бути і по кілька разів на тиждень. Ворожі ДРГ викриваються при спробі зайти на нашу територію. По ним відкривається вогонь, бо загрозу від застосування ворогом ДРГ наші воїни добре розуміють, тому і спільно взаємодіють, спільно роблять все необхідне, щоб вчасно викривати такі групи і наносити по ним ураження

- сказав Демченко.

Він додав, що кількість спроб заходу ворожих ДРГ фактично не збільшилася.

"Фактично на такому самому рівні, як і попередній місяць і місяцем до цього. Фактично ці спроби не припиняються, бо якщо пригадати минулий рік, то спочатку ворожі ДРГ почали більш активно діяти на Харківщині та Чернігівщині. Починаючи з кінця минулого року і по тепер, найбільш активний напрямок, де ворожі ДРГ намагаються зайти на нашу територію, залишається все ж таки Сумщина", - додав Демченко.

Нагадаємо

Українським розвідникам добре відома ситуація на Сумщині, а також плани і ресурси ворога. Якщо будуть підстави для занепокоєння, то про це буде офіційно повідомлено.

Павло Башинський

Павло Башинський

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