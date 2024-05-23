Ситуація на Сумщині добре відома, а також плани і ресурси ворога - ГУР
Київ • УНН
Українська розвідка добре поінформована про ситуацію в Сумській області, плани та ресурси противника, але не фіксує достатніх сил ворога для наступу, хоча незначні дії не виключені.
Українським розвідникам добре відома ситуація на Сумщині, а також плани і ресурси ворога. Якщо будуть підстави для занепокоєння, то про це буде офіційно повідомлено. Про це в ефірі телемарафону розповів представник ГУР Андрій Юсов, передає УНН.
Якщо будуть підстави для занепокоєння, безумовно, про це будуть офіційно повідомляти. Ситуація там добре відома, плани і ресурси ворога також,
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Наразі прикордонники не фіксують, що у ворога є достатньо сил, які б дозволили досягти якихось стратегічних цілей на Сумщині, але не можна виключати, що навіть попри те, що у ворога немає цих достатніх сил, вони все ж таки спробують вчинити якісь дії накшталт, як це відбувається на Харківському напрямку.