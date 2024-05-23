Прикордонники не фіксують достатніх сил ворога для наступу на Сумщину - ДПСУ

Наразі прикордонники не фіксують, що у ворога є достатньо сил, які б дозволили досягти якихось стратегічних цілей на Сумщині, але не можна виключати, що навіть попри те, що у ворога немає цих достатніх сил, вони все ж таки спробують вчинити якісь дії накшталт, як це відбувається на Харківському напрямку. Про це в ефірі телемарафону у четвер заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УНН.

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Ситуація на кордоні з росією залишається не простою, бо маємо такого підступного ворога, в якого достатньо і сил, і засобів, щоб продовжувати свою агресію по відношенню до України. Але якщо говорити про напрямок Сумщини станом на зараз, то ми не фіксуємо, що у ворога є достатньо сил, які б дозволили досягти якихось стратегічних цілей, щоб глибоко просунутися на території України, якщо вони повторно спробують на нашу територію, але не можна виключати, що навіть попри те, що у ворога немає цих достатніх сил, вони все ж таки спробують вчинити якісь дії накшталт, як ми зараз бачимо це по Харківському напрямку саме з метою посіяти паніку серед населення і відтягнути Сили оборони, розтягнувши лінію на кордоні, де ведуться бойові дії - сказав Демченко.

Він зазначив, що прикордонники добре розуміють цю загрозу.

"Звісно, що не можемо сказати, що це може відбутися в найближчий час, але ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, бо у будь-який момент ворог, аби ж посилити тиск на Україну, як це зараз робить по Харківщині, розтягнути напрямок свого удару і на Сумщину, або ж робити все можливе, щоб Україна тримала тут і продовжила стягувати сюди свої додаткові сили, а не використовувати їх на лінії фронту, де ведуться більш активні бойові дії", - сказав Демченко.

Нагадаємо

Ще на початку травня заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький повідомляв, що росія готується до наступу на Харківську та Сумську області наприкінці травня або на початку червня.

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін зазначав, що українські військові готові до можливого наступу росіян на Сумську область.