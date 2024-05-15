Міноборони про можливий наступ рф на Сумщину: Сили оборони до цього готові
Київ • УНН
Українські військові готові до можливого російського наступу на Сумщині, там зосереджені відповідні сили для протидії відомим планам ворога.
Українські військові готові до можливого наступу росіян на Сумську область. Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Деталі
Телеведучий зазначив, що очільник ГУР Кирило Буданов сказав, що можливе повторення ситуації з Харківщиною на Сумщині.
На запитання, чи спостерігає він там якусь активність росіян та спробу перейти кордон, Лазуткін відповів: "Якщо Кирило Буданов про це сказав, значить ми про це знаємо і Сили оборони до цього готові. Вочевидь зараз на скільки мені відомо там також бойова готовність".
За його словами, там зосереджено певні сили.
Не будемо говорити в якій кількості й де, але плани ворога відомі і відповідні заходи здійснюються, приймаються міри
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Доповнення
Очільник ГУР Буданов вчора, 14 травня заявив, що росіяни з самого початку планували операцію і в Сумській області. Наразі невелике угруповання їхніх сил утримується в прикордонні біля міста Суджа. Ситуація поки не дозволила їм розпочати активні дії та реалізацію свого плану.
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