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На окремих ділянках в районах Лук’янців та Вовчанська підрозділи Сил оборони перемістилися на більш вигідні позиції

На окремих ділянках в районах Лук’янців та Вовчанська підрозділи Сил оборони перемістилися на більш вигідні позиції

Київ • УНН

 • 20335 перегляди

На деяких ділянках поблизу Лук'янця та Вовчанська підрозділи ЗСУ перемістилися на більш вигідні позиції, щоб зберегти життя та уникнути втрат від російських вогневих та штурмових дій, водночас не даючи противнику закріпитися та проводити контратаки.

В районах Лук’янців та Вовчанська на Харківщині росіяни намагаються закріпитися на вигідних позиціях. На окремих ділянках в районах Лук’янців та Вовчанська через вогневий вплив та штурмові дії рф для збереження життя та здоров’я українських військових було здійснено маневри й підрозділи перемістилися на більш вигідні позиції. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Наразі в ОСУВ "Хортиця" в зоні відповідальності саме нашого напрямку ситуація на східному фронті залишається загостреною. Проте підрозділи Сил оборони ведуть активні оборонні бої. Спроби російських окупантів прорвати нашу оборону зупинено. Дещо ситуацію стабілізовано, зокрема на Харківському напрямку. Наразі оперативна обстановка там залишається складною, однак вона динамічно змінюється. Тривають там оборонні бої жорстокі на значній частині нашої прикордонної смуги

- сказав Волошин.

За його словами, наразі тривають активні бойові дії в районах саме тих населених пунктів, де ворог намагається закріпитися в малих населених пунктах .Волошин зазначив, що на Харківському напрямку за минулу добу українські воїни відбили 11 атак противника, зокрема в таких населених пунктах по напрямках як Глибоке - Липці, Лук’янці - Липці, Борисівка – Нескучне, Шебекіно (рф) - Вовчанськ.

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В районі Лук’янців та Вовчанська на Харківщині тривають бої, окупанти намагаються здобути там певну тактичну перевагу. В районах як раз Лук’янців та Вовчанська ворог намагається закріпитися на вигідних позиціях. Противник своїми діями намагався забезпечити сприятливі умови для подальшого просування, зокрема зайняти більш вигідні для нього позиції на місцевості, однак підрозділи Сил оборони не дають російським окупантам саме там закріпитися

- розповів Волошин.

Він зазначив, що Сили оборони контратакують, завдають ударів артилерії та залучена також велика кількість підрозділів БПЛА.

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"На окремих ділянках в районах Лук’янців та Вовчанська внаслідок вогневого впливу та штурмових дій противника задля збереження життя та здоров’я наших військовослужбовців й зменшення та уникнення втрат було здійснено маневри й підрозділи перемістилися на більш вигідні позиції. Наразі там тривають бої. Українські підрозділи також не дають російським окупантам закріпитися на тих ділянках, проводяться як контратакуючі дії. Ворог знаходиться під постійним нашим вогневим контролем, контролем артилерії та підрозділів БПЛА", - сказав Волошин.  

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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