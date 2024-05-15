На отдельных участках в районах Лукьянцев и Волчанска подразделения Сил обороны переместились на более выгодные позиции

В районах Лукьянцев и Волчанска на Харьковщине россияне пытаются закрепиться на выгодных позициях. На отдельных участках в районах Лукьянцев и Волчанска из-за огневого воздействия и штурмовых действий рф для сохранения жизни и здоровья украинских военных были осуществлены маневры и подразделения переместились на более выгодные позиции. Об этом рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Сейчас в ОСУВ "Хортица" в зоне ответственности именно нашего направления ситуация на восточном фронте остается обостренной. Однако подразделения Сил обороны ведут активные оборонительные бои. Попытки российских оккупантов прорвать нашу оборону остановлены. Несколько ситуация стабилизирована, в частности на Харьковском направлении. Сейчас оперативная обстановка там остается сложной, однако она динамично меняется. Продолжаются там оборонительные бои жестокие на значительной части нашей пограничной полосы - сказал Волошин.

По его словам, сейчас продолжаются активные боевые действия в районах именно тех населенных пунктов, где враг пытается закрепиться в малых населенных пунктах .Волошин отметил, что на Харьковском направлении за минувшие сутки украинские воины отбили 11 атак противника, в частности в таких населенных пунктах по направлениям как Глубокое - Липцы, Лукьянцы - Липцы, Борисовка - Нескучное, Шебекино (рф) - Волчанск.

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В районе Лукьянцев и Волчанска на Харьковщине продолжаются бои, оккупанты пытаются получить там определенное тактическое преимущество. В районах как раз Лукьянцев и Волчанска враг пытается закрепиться на выгодных позициях. Противник своими действиями пытался обеспечить благоприятные условия для дальнейшего продвижения, в частности занять более выгодные для него позиции на местности, однако подразделения Сил обороны не дают российским оккупантам именно там закрепиться - рассказал Волошин.

Он отметил, что Силы обороны контратакуют, наносят удары артиллерии и привлечено также большое количество подразделений БПЛА.

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"На отдельных участках в районах Лукьянцев и Волчанска в результате огневого воздействия и штурмовых действий противника для сохранения жизни и здоровья наших военнослужащих и уменьшения и избежания потерь были осуществлены маневры и подразделения переместились на более выгодные позиции. Сейчас там продолжаются бои. Украинские подразделения также не дают российским оккупантам закрепиться на тех участках, проводятся как контратакующие действия. Враг находится под постоянным нашим огневым контролем, контролем артиллерии и подразделений БПЛА", - сказал Волошин.

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