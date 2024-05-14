Ситуация в Волчанске сложная и критическая, город почти разрушен - МВА

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После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
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У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
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Город Волчанск находится под постоянными обстрелами врага, почти разрушен, Вооруженные силы Украины защищают его и не допускают небольшие группы врага на окраины, а жителей эвакуируют в Харьков.
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Украина работает над восстановлением и реконструкцией энергетического сектора, развитием децентрализованной генерации и минимизацией рисков к началу следующего отопительного сезона.
Во время финального рассмотрения закона об "иноагентах" в парламенте Грузии произошла драка
Во время финального чтения спорного закона об "иностранных агентах" споры между грузинскими депутатами переросли в физические столкновения.
Правительство утвердило порядок выявления и возвращения депортированных россией детей
Кабинет Министров утвердил порядок выявления и возвращения детей, депортированных или вынужденно перемещенных в результате вооруженной агрессии россии против Украины.
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Во время визита Госсекретаря США Блинкена Президент Зеленский обсудил ситуацию на фронте, оборонное сотрудничество, включая системы Patriot для защиты таких городов, как Харьков, подготовку к Глобальному саммиту мира, а также ускорение предоставления объявленной военной помощи США.
Вражеский дрон влетел в дом в Волчанске: последствия сегодняшнего обстрела Харьковщины
Вражеский беспилотник попал в жилой дом в Волчанске Харьковской области, в результате чего погибла 80-летняя женщина, а обстрел в Гатище убил 83-летнего мужчину и повредил 10 домохозяйств в Боровой.
Украина присоединилась к Объединенной сети боевых лабораторий НАТО
Украина присоединилась к Объединенной федеративной сети боевых лабораторий (CFBLNet) в качестве приглашенного партнера. Это позволяет испытывать боевые системы на совместимость и готовность к многонациональным операциям, в том числе в засекреченных сетях после аккредитации.
40 уколов в живот от бешенства - это миф: Кузин рассказал, что нужно делать в случае укуса животных
В Украине вакцинация против бешенства требует всего 5 уколов, а не 40, и пациенты получают необходимую прививку с первого дня обращения в сеть антирабических медицинских центров в случае укуса неизвестного животного.
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Венгрия выступает против нового пакета санкций ЕС в отношении российского газа, пообещав блокировать любые меры, которые могут повысить цены на энергоносители в Европе.
путин посетит Китай на этой неделе
16-17 мая 2024 года российский диктатор владимир путин посетит Китай с государственным визитом, чтобы встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и обсудить вопросы партнерства и стратегического сотрудничества между двумя странами.