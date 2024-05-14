Ситуация в Волчанске сложная и критическая, город почти разрушен - МВА

Ситуация в Волчанске сложная и критическая. Город постоянно находится под обстрелами и уже почти разрушен. Враг пытается войти на окраины города, но Вооруженные силы Украины не дают ему это сделать. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили, передает УНН.

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Ситуация на сегодня такая же тяжелая и критическая, как и вчера и позавчера. Враг постоянно обстреливает город, город почти разрушен. ВСУ защищают наш город, он полностью под контролем, но есть небольшие группы, которые пытаются войти на окраины города. Поэтому там идет стрелковый бой - сказал Гамбарашвили.

Он добавил, что в город находится под постоянными обстрелами.

Относительно жителей города, то сейчас мы проводим эвакуацию населения. Максимально людей выехало на своем личном транспорте, но сейчас мы занимаемся населением, которые не имеют возможности сами выехать. Поэтому с помощью Национальной полиции, с помощью Координационного центра, военной администрации проводим эвакуацию - добавил Гамбарашвили.

По его словам, жителей Волчанска эвакуируют в Харьков, где им оказывается вся необходимая помощь.

Напомним

Пограничная Волчанская громада Харьковской области продолжает находиться под массированными ударами российской армии. Последствия сегодняшнего вражеского обстрела Харьковщины, который унес жизни двух пожилых людей, показал Офис Генпрокурора.