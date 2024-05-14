Ворожий дрон влетів у будинок у Вовчанську: наслідки сьогоднішнього обстрілу Харківщини
Київ • УНН
Ворожий безпілотник влучив у житловий будинок у Вовчанську Харківської області, внаслідок чого загинула 80-річна жінка, а обстріл у Гатищі вбив 83-річного чоловіка та пошкодив 10 домогосподарств у Боровій.
Прикордонна Вовчанська громада Харківської області продовжує перебувати під масованими ударами російської армії. Наслідки сьогоднішнього ворожого обстрілу Харківщини, який забрав життя двох літніх людей, показав Офіс Генпрокурора у Telegram, передає УНН.
За даними слідства, 14 травня ворожий дрон влетів у житловий будинок у Вовчанську. Сталась пожежа, загинула 80-річна жінка.
Також у селищі Гатище внаслідок обстрілу з боку окупантів загинув чоловік 83 років.
Крім того, орієнтовно об 11:30 російські військові обстріляли селище Борова Ізюмського району. Пошкоджено щонайменше 10 приватних домоволодінь. За попередніми даними, ворог застосував по населеному пункту РСЗВ "Торнадо-С".
За процесуального керівництва Чугуївської та Ізюмської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
Двоє літніх людей загинули у Вовчанську та громаді від нових ударів рф - ОВА14.05.24, 13:33 • 14042 перегляди