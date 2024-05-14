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Двоє літніх людей загинули у Вовчанську та громаді від нових ударів рф - ОВА

Двоє літніх людей загинули у Вовчанську та громаді від нових ударів рф - ОВА

Київ • УНН

 • 14042 перегляди

Двоє літніх людей, 80-річна жінка та 83-річний чоловік, загинули в результаті російського обстрілу Вовчанської громади Чугуївського району 14 травня.

Двоє літніх людей, 80-річна жінка та 83-річний чоловік, загинули в результаті обстрілів російськими військами Вовчанська та Гатища у Харківській області 14 травня, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Внаслідок бойових дій 14 травня у Вовчанській громаді Чугуївського району загинули двоє місцевих жителів. Через ворожі обстріли, які відбулися у місті Вовчанськ об 11:55, загинула 80-річна жінка. У селі Гатище внаслідок осколкового поранення загинув 83-річний цивільний

- написав Синєгубов у Telegram.

З його слів, у Вовчанську відбулося загоряння приватного будинку.

"Окупанти продовжують застосовувати проти цивільних всі види озброєння", - зазначив голова ОВА.

Українські воїни знищують ворога, зачищаючи Вовчанськ від російських ДРГ - Синєгубов14.05.24, 12:58 • 14925 переглядiв

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