Двоє літніх людей загинули у Вовчанську та громаді від нових ударів рф - ОВА
Київ • УНН
Двоє літніх людей, 80-річна жінка та 83-річний чоловік, загинули в результаті російського обстрілу Вовчанської громади Чугуївського району 14 травня.
Двоє літніх людей, 80-річна жінка та 83-річний чоловік, загинули в результаті обстрілів російськими військами Вовчанська та Гатища у Харківській області 14 травня, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Внаслідок бойових дій 14 травня у Вовчанській громаді Чугуївського району загинули двоє місцевих жителів. Через ворожі обстріли, які відбулися у місті Вовчанськ об 11:55, загинула 80-річна жінка. У селі Гатище внаслідок осколкового поранення загинув 83-річний цивільний
З його слів, у Вовчанську відбулося загоряння приватного будинку.
"Окупанти продовжують застосовувати проти цивільних всі види озброєння", - зазначив голова ОВА.
Українські воїни знищують ворога, зачищаючи Вовчанськ від російських ДРГ - Синєгубов14.05.24, 12:58 • 14925 переглядiв