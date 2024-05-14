Двое пожилых людей погибли в Волчанске и громаде от новых ударов рф - ОВА

Двое пожилых людей, 80-летняя женщина и 83-летний мужчина, погибли в результате обстрелов российскими войсками Волчанска и Гатища в Харьковской области 14 мая, сообщил во вторник председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.

В результате боевых действий 14 мая в Волчанской громаде Чугуевского района погибли двое местных жителей. Из-за вражеских обстрелов, которые произошли в городе Волчанск в 11:55, погибла 80-летняя женщина. В селе Гатище в результате осколочного ранения погиб 83-летний гражданский - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, в Волчанске произошло возгорание частного дома.

"Оккупанты продолжают применять против гражданских все виды вооружения", - отметил глава ОВА.

Украинские воины уничтожают врага, зачищая Волчанск от российских ДРГ - Синегубов