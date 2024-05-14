Украинские воины уничтожают врага, зачищая Волчанск от российских ДРГ - Синегубов

Российские войска не прекращают попыток продвигаться на Волчанском направлении, на северных окраинах города идут активные стрелковые бои, украинские воины работают для стабилизации ситуации по всем направлениям и уничтожают врага, зачищая Волчанск от российских ДРГ, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Враг не прекращает попыток продвигаться на Волчанском направлении. На северных окраинах города идут активные стрелковые бои. Наши воины делают все возможное и невозможное, чтобы стабилизировать ситуацию по всем направлениям и уничтожают врага, зачищая Волчанск от российских ДРГ - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, "на сегодня информация о пострадавших среди гражданского населения не поступала".

В Волчанске продолжается эвакуация: Синегубов говорит, будет продолжаться, "пока не вывезем всех людей, несмотря на заявки"