Українські воїни знищують ворога, зачищаючи Вовчанськ від російських ДРГ - Синєгубов
Київ • УНН
Російські війська продовжують наступ на Вовчанському напрямку в умовах активних перестрілок на північних околицях міста, в той час як українські сили працюють для стабілізації ситуації та знищують противника.
Російські війська не припиняють спроб просуватися на Вовчанському напрямку, на північних околицях міста точаться активні стрілецькі бої, українські воїни працюють для стабілізації ситуацію по всіх напрямках та знищують ворога, зачищаючи Вовчанськ від російських ДРГ, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Ворог не припиняє спроб просуватися на Вовчанському напрямку. На північних околицях міста точаться активні стрілецькі бої. Наші воїни роблять все можливе і неможливе, щоб стабілізувати ситуацію по всіх напрямках та знищують ворога, зачищаючи Вовчанськ від російських ДРГ
З його слів, "на сьогодні інформація про потерпілих серед цивільного населення не надходила".
У Вовчанську триває евакуація: Синєгубов каже, продовжуватиметься, "доки не вивеземо всіх людей, не зважаючи від заявок"14.05.24, 12:36 • 18204 перегляди