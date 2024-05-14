Вражеский дрон влетел в дом в Волчанске: последствия сегодняшнего обстрела Харьковщины

Приграничная Волчанская громада Харьковской области продолжает находиться под массированными ударами российской армии. Последствия сегодняшнего вражеского обстрела Харьковщины, который унес жизни двух пожилых людей, показал Офис Генпрокурора в Telegram, передает УНН.

По данным следствия, 14 мая вражеский дрон влетел в жилой дом в Волчанске. Произошел пожар, погибла 80-летняя женщина.

Также в поселке Гатище в результате обстрела со стороны оккупантов погиб мужчина 83 лет.

Кроме того, ориентировочно в 11:30 российские военные обстреляли поселок Боровая Изюмского района. Повреждены по меньшей мере 10 частных домовладений. По предварительным данным, враг применил по населенному пункту РСЗО "Торнадо-С".

Под процессуальным руководством Чугуевской и Изюмской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Двое пожилых людей погибли в Волчанске и громаде от новых ударов рф - ОВА