Ситуація у Вовчанську складна і критична, місто майже зруйноване - МВА

Ситуація у Вовчанську складна і критична. Місто постійно перебуває під обстрілами і вже майже зруйноване. Ворог намагається увійти на околиці міста, але Збройні сили України не дають йому це зробити. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі, передає УНН.

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Ситуація на сьогодні така ж важка і критична, як і вчора та позавчора. Ворог постійно обстрілює місто, місто майже зруйноване. ЗСУ захищають наше місто, воно повністю під контролем, але є невеликі групи, які намагаються увійти на околиці міста. Тому там іде стрілецький бій

Він додав, що в місто перебуває під постійними обстрілами.

Щодо мешканців міста, то зараз ми проводимо евакуацію населення. Максимально людей виїхало на своєму особистому транспорті, але зараз ми займаємося населенням, які не мають змоги самі виїхати. Тому за допомогою Національної поліції, за допомогою Координаційного центру, військової адміністрації проводимо евакуацію