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Ситуація у Вовчанську складна і критична, місто майже зруйноване - МВА

Ситуація у Вовчанську складна і критична, місто майже зруйноване - МВА

Київ • УНН

 • 21261 перегляди

Місто Вовчанськ перебуває під постійними обстрілами ворога, майже зруйноване, Збройні сили України захищають його і не допускають невеликі групи ворога на околиці, а мешканців евакуюють до Харкова.

Ситуація у Вовчанську складна і критична. Місто постійно перебуває під обстрілами і вже майже зруйноване. Ворог намагається увійти на околиці міста, але Збройні сили України не дають йому це зробити. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі, передає УНН.

Деталі

Ситуація на сьогодні така ж важка і критична, як і вчора та позавчора. Ворог постійно обстрілює місто, місто майже зруйноване. ЗСУ захищають наше місто, воно повністю під контролем, але є невеликі групи, які намагаються увійти на околиці міста. Тому там іде стрілецький бій

- сказав Гамбарашвілі.

Він додав, що в місто перебуває під постійними обстрілами.

Щодо мешканців міста, то зараз ми проводимо евакуацію населення. Максимально людей виїхало на своєму особистому транспорті, але зараз ми займаємося населенням, які не мають змоги самі виїхати. Тому за допомогою Національної поліції, за допомогою Координаційного центру, військової адміністрації проводимо евакуацію

 - додав Гамбарашвілі.

За його словами, мешканців Вовчанська евакуюють у Харків, де їм надається вся необхідна допомога.

Нагадаємо

Прикордонна Вовчанська громада Харківської області продовжує перебувати під масованими ударами російської армії. Внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу Харківщини загинуло двоє літніх людей. 

Павло Башинський

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