В окрестностях Волчанска ведутся бои - Генштаб

По состоянию на 17.00 14 мая на Харьковском направлении Силы обороны ведут бой с российскими военными в окрестностях Волчанска. Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает УНН.

Детали

"Ведутся бои в окрестностях Волчанска", - говорится в сообщении Генштаба.

Отмечается, что за эти сутки на Харьковском направлении оккупанты уже совершили 13 атак. В частности, на направлениях Глубокое - Липцы, Шебекино (рф) - Волчанск, Борисовка - Нескучное. Также враг нанес 8 авиаударов.

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Как рассказал рассказал начальник Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили, ситуация в Волчанске сложная и критическая. Город постоянно находится под обстрелами и уже почти разрушен.

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Количество боестолкновений на фронте в течение суток увеличилось до 93. Наибольшая активность врага наблюдается на Покровском направлении. Силы обороны мужественно сдерживают вражеский натиск и отвечают на попытки захватчиков идти вперед.