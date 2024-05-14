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На околицях Вовчанська ведуться бої - Генштаб

На околицях Вовчанська ведуться бої - Генштаб

Київ • УНН

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Сили оборони України ведуть бої з російськими військами на околицях Вовчанська на Харківському напрямку.

Станом на 17.00 14 травня на Харківському напрямку Сили оборони ведуть бій із російськими військовими на околицях Вовчанська. Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає УНН

Деталі 

"Ведуться бої на околицях Вовчанська",  - йдеться у повідомленні Генштабу. 

Зазначається, що за цю добу на Харківському напрямку окупанти вже здійснили 13 атак. Зокрема, на напрямках Глибоке - Липці, Шебекіно (рф) - Вовчанськ, Борисівка - Нескучне. Також ворог завдав 8 авіаударів. 

Додамо 

Як розповів розповів начальник Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі, ситуація у Вовчанську складна і критична. Місто постійно перебуває під обстрілами і вже майже зруйноване. 

Доповнення 

Кількість боєзіткнень на фронті протягом доби збільшилась до 93. Найбільша активність ворога спостерігається на Покровському напрямку. Сили оборони мужньо стримують ворожий натиск та відповідають на спроби загарбників йти вперед.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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