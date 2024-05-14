Генштаб: на фронті відбулися вже 93 зіткнень, найбільша активність росіян - на Покровську напрямку
Київ • УНН
14 травня Збройні сили України повідомили про 93 бойові зіткнення на фронті, найбільша активність спостерігалася на Покровському напрямку, де росіяни здійснили 30 обстрілів та 13 авіаударів.
Станом на 17.00 14 травня кількість боєзіткнень на фронті протягом доби збільшилась до 93. Ворог продовжує наступальні дії. Найбільша активність спостерігається на Покровському напрямку. Сили оборони мужньо стримують ворожий натиск та відповідають на спроби загарбників йти вперед. Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
На Харківському напрямку окупанти вже здійснили 13 атак. Зокрема, на напрямках Глибоке - Липці, Шебекіно (рф) - Вовчанськ, Борисівка - Нескучне. Також ворог завдав 8 авіаударів. Ведуться бої на околицях Вовчанська.
На Куп’янському напрямку, як повідомляється, противник завдав авіаудару в районі Сергіївки. Станом на цей час загалом зафіксовано 9 бойових зіткнень. Три з них – тривають. Загарбники зазнають втрат, дані уточнюються.
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На Лиманському напрямку окупанти два рази безуспішно намагались покращити тактичне положення в районах Іванівки та Тернів.
На Краматорському напрямку ворог провів 9 атак. Також три рази завдавав авіаударів в районах Іванівського, Дружби та Північного. Одне боєзіткнення ще триває.
За даними Генштабу, на Покровському напрямку противник не зменшує інтенсивності атак. Активно діє бойова авіація ворога – сьогодні зафіксовано 13 авіаударів. Загалом сьогодні на напрямку відбулося 30 атак окупантів. Найбільше - в районах Новоолександрівки та Нетайлового.
На Курахівському напрямку Сили оборони успішно відбили 7 ворожих атак. Противник намагався потіснити наших захисників в районах Георгіївки, Новомихайлівки та Красногорівки.
На Времівському напрямку зафіксовано 6 безуспішних штурмових дій ворога біля Старомайорського. Як розповіли в Генштабі, загарбники отримали гідну відсіч та відійшли.
На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.
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В Генштабі наголосили, що окупанти переважно діють групами піхоти до 1-2 мотострілецьких відділень.
"Наші воїни продовжують впевнено стримувати ворога та завдавати йому максимальних втрат", - резюмував Генеральний штаб.
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