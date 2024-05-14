росіяни заздалегідь запустили ІПСО щодо "успішного наступу" на Харківщині - Центр стратегічних комунікацій
Київ • УНН
Російська пропаганда розпочала дезінформаційні кампанії, перебільшуючи успішний наступ у Харківській області, щоб посіяти паніку, демотивувати цивільне населення та військових, а також ввести в оману щодо успіхів російської армії.
російська пропаганда ще декілька місяців тому почала запускати дезінформаційні кампанії щодо нібито успішного наступну на Харківщині. Про це заявив аналітик Центру стратегічних комунікацій Сергій Жуков в етері телемарафону, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що інформаційна операція розпочалася ще у березні. Проте відтоді збільшилася кількість вкидів та фейків, спрямованих на Харків, жителів міста й області.
Мережа російських воєнкорів та інших медіаканалів повідомляли, що російська армія з успіхом наступає, займає якісь населені пункти, закріплюється, бере в полон величезну кількість українських військових, ті тікають, залишають позиції, і ось-ось Харків буде взятий в кліщі
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У Центрі стратегічних комунікацій пояснили, що таки заявами росіяни прагнуть поширити панічні настрої, перебільшити свої успіхи, демотивувати та деморалізувати як цивільних, так і військових.
Відволікаючі маневри, розвідка боєм можуть використовуватися для введення противника в оману. Будь-які бойові дії мають інформаційний супровід. До цього треба завжди бути готовими
Нагадаємо
Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що наступ росії в Харківській області є інформаційною операцією, спрямованою на створення хаосу і паніки, щоб змусити українські угруповання вийти зі східних областей
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