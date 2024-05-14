Британська розвідка: Харківщину атакувало нове угруповання армії рф
Київ • УНН
Нещодавно сформована північна група російських військ атакувала Харківську область України, взявши під контроль кілька сіл і націлившись на прикордонне місто Вовчанськ, намагаючись відволікти українські ресурси і створити загрозу для Харкова.
Нещодавно сформоване північне угруповання військ росії атакувало Харківську область України та взяло під контроль кілька сіл. Про це йдеться у звіті розвідки, який оприлюднило Міноборони Британії, передає УНН.
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Як зазначається у зведенні, прикордонне місто Вовчанськ майже напевно є безпосередньою метою росії й наразі є предметом битви між російськими та українськими силами.
За даними британської розвідки, відкриваючи додатковий напрямок фронту, росія майже напевно намагається відвернути українські ресурси від інших частин лінії фронту та поставити під загрозу Харків, друге за величиною місто України.
Малоймовірно, що росія накопичила достатню бойову міць, щоб взяти місто, не відволікаючи до цього району додаткові сили,
Нагадаємо
Українські війська відбивають спроби росіян захопити Вовчанськ, знищивши понад 1000 окупантів з початку бойових дій, в той час як росіяни змінюють тактику і наступають невеликими групами.