Британская разведка: Харьковскую область атаковала новая группировка армии рф

Недавно сформированная северная группировка войск россии атаковала Харьковскую область Украины и взяла под контроль несколько сел. Об этом говорится в отчете разведки, который обнародовало Минобороны Великой Британии, передает УНН.

Детали

Как отмечается в сводке, пограничный город Волчанск почти наверняка является непосредственной целью россии и сейчас является предметом битвы между российскими и украинскими силами.

По данным британской разведки, открывая дополнительное направление фронта, россия почти наверняка пытается отвлечь украинские ресурсы от других частей линии фронта и поставить под угрозу Харьков, второй по величине город Украины.

Маловероятно, что россия накопила достаточную боевую мощь, чтобы взять город, не отвлекая в этот район дополнительные силы, - говорится в сводке.

Напомним

Украинские войска отражают попытки россиян захватить Волчанск, уничтожив более 1000 оккупантов с начала боевых действий, в то время как россияне меняют тактику и наступают небольшими группами.