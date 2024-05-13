Тривають стрілецькі бої на північній околиці Вовчанська - Синєгубов
Київ • УНН
Українські війська відбивають спроби росіян захопити Вовчанськ, знищивши понад 1000 окупантів з початку бойових дій, в той час як росіяни змінюють тактику і наступають невеликими групами.
росіяни намагаються захопити Вовчанськ, проте Сили оборони дають відсіч. Тривають стрілецькі бої на північній околиці міста. Загалом із початку активних бойових дій українські військові знищили понад 1000 окупантів. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов в телеграм-каналі, передає УНН.
Ситуація на Харківському напрямку складна. Ворог б’є по мирних людях, використовує цивільних як живий щит. Противник намагається захопити Вовчанськ, проте Сили оборони дають відсіч. Тривають стрілецькі бої на північній околиці міста. Загалом із початку активних бойових дій наші бійці знищили понад 1000 окупантів
За його словами, по Липецькому напрямку росіяни намагаються зайняти стратегічну позицію щодо дамби, однак там українські військові стримують ворога.
За Лук’янці Липецької громади також тривають бої. Фіксуємо незначне просування ворожих військ, проте наші бійці ведуть інтенсивну боротьбу, аби втримати цей населений пункт
Окрім того, він повідомив, що ворог змінив тактику масованих наступів, як це було на початку повномасштабного вторгнення, на просування малими групами. Пересуваються лісосмугами, посадками, кущами.
У Вовчанську залишаються до 200 людей. Закликаємо евакуюватися і вберегти своє життя!
Доповнення
Президент Володимир Зеленський заявляв, що на Харківщині тривають контрударні дії Сил оборони, напрямок посилено, зокрема Вовчанськ та загалом прикордонні райони. Бригадний генерал Михайло Драпатий за цей напрямок відповідає безпосередньо на місці, йому надаються необхідні засоби ураження, необхідні сили. Зараз усе більше стає результатів України – українські військові знищують піхоту окупанта і техніку.