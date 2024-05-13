Продолжаются стрелковые бои на северной окраине Волчанска - Синегубов

россияне пытаются захватить Волчанск, однако Силы обороны дают отпор. Продолжаются стрелковые бои на северной окраине города. Всего с начала активных боевых действий украинские военные уничтожили более 1000 оккупантов. Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в телеграмм-канале, передает УНН.

Ситуация на Харьковском направлении сложная. Враг бьет по мирным людям, использует гражданских как живой щит. Противник пытается захватить Волчанск, однако Силы обороны дают отпор. Продолжаются стрелковые бои на северной окраине города. Всего с начала активных боевых действий наши бойцы уничтожили более 1000 оккупантов - рассказал Синегубов.

По его словам, по Липецкому направлению россияне пытаются занять стратегическую позицию относительно дамбы, однако там украинские военные сдерживают врага.

За Лукьянцы Липецкой громады также продолжаются бои. Фиксируем незначительное продвижение вражеских войск, однако наши бойцы ведут интенсивную борьбу, чтобы удержать этот населенный пункт - сообщил Синегубов.

Кроме того, он сообщил, что враг изменил тактику массированных наступлений, как это было в начале полномасштабного вторжения, на продвижение малыми группами. Передвигаются по лесополосам, посадкам, кустам.

В Волчанске остаются до 200 человек. Призываем эвакуироваться и уберечь свою жизнь! - подчеркнул Синегубов.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявлял, что на Харьковщине продолжаются контрударные действия Сил обороны, направление усилено, в частности Волчанск и в целом приграничные районы. Бригадный генерал Михаил Драпатий за это направление отвечает непосредственно на месте, ему предоставляются необходимые средства поражения, необходимые силы. Сейчас все больше становится результатов Украины - украинские военные уничтожают пехоту оккупанта и технику.